今回、Ray WEB編集部は理想が高い女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。この後、高学歴の彼氏が放つ衝撃のひと言とは…！？原案：Ray WEB編集部作画：どんぐりライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「たかがマニュアル通りに動いただけでしょ？」高学歴彼氏の【上から目線な発言】に激怒。主人公は“ある決断”を...！？