◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第３戦日本１―１スウェーデン（２６日、ダラス競技場）ＭＢＳテレビの「よんチャンＴＶ」（月〜金曜・後３時４０分）は２６日、日本がスウェーデンに引き分けたサッカーの北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第３戦を報じた。吉本新喜劇の浅香あき恵は、２０２４年に前田大然から食事中に「一緒に写真を撮ってほしい」とお願いされた経験があるといい、この日の試合も「親戚のおばちゃんみたいな