県議会の6月定例会は、議員定数削減の条例改正案や中東情勢の対応などを柱とした補正予算案を可決して閉会しました。県議会の6月定例会は最終日のきょう、来年春の県議選から定数をいまの40から38に2議席減らす条例改正案を賛成多数で可決しました。急激な人口減少を受けた対応で、高岡市と下新川郡の2つの選挙区で定数をそれぞれ1議席ずつ減らします。また一般会計で90億円あまりとなる県の6月補正予算案を、全会一致で可決しまし