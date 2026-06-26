６月２５日、岩手県沖を震源とする地震では、山形県内では村山市と中山町で最大震度４を観測しました。 【写真を見る】30年以内に最大8%…山形に大震災クラスの巨大地震がくる可能性死者2000人超？能登に似た地質で震度7の危機も？人口密集地を襲うかもしれない…“Sランク”活断層とは 山形県内には３０年以内の地震が発生する確率が「Ｓランク」とされている活断層があります。 もしも県内で地震が起きたときに想定される被