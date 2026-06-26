日銀が政策金利を０・７５％程度から１．０％程度に引き上げたことを受け、群馬銀行は普通預金などの金利を０．３％から０．４％に引き上げると発表しました。 群馬銀行は２６日、預金金利のうち、普通預金と貯蓄預金の金利を現在の０．３％から０．４％に引き上げると発表しました。０．４％以上になるのは群馬銀行では１９９２年以来で、３４年ぶりの高い水準となります。 また貸出金利の指標となる短期プライムレート