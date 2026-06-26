2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、各地で大雨となっています。27日にかけて、東海や関東甲信を中心に大雨が続くおそれがあり、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。帰宅時間帯を迎える東京・新橋駅前から「news every.」直川貴博キャスターがようすを伝えます。詳しくは動画をご覧ください。