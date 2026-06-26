◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組 第3節 日本 1-1 スウェーデン(日本時間26日、ダラス・スタジアム)決勝トーナメント進出を決めたサッカー日本代表のスウェーデンとの試合直前の映像が公開されました。映像はレフェリー目線カメラのもの。試合前の入場シーンやコイントスなどの映像が収められています。中でも際立つのはこの試合でW杯5大会連続出場を達成した長友佑都選手。試合前にレフェリーが選手たちと握手を