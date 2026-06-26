ワールドカップサッカー日本代表はきょう26日、スウェーデンと対戦。鹿児島市のパブリックビューイング会場は勝利を願う500人のサポーターで沸きました。 （記者）「決勝トーナメント進出をかけた大事な一戦。会場には多くの人が集まっています」 鹿児島市のアミュ広場で開かれたパブリックビューイング。最も早く会場に来た人は試合開始の2時間前、勝利を期待するおよそ500