【交通情報】大雨と台風7号の影響によるJR九州の運行計画（27日） JR九州は、大雨と台風7号の影響に伴う6月27日(土)の運行計画を発表しました。 九州新幹線と西九州新幹線は通常どおり運行しますが、一部の特急列車や在来線で、終日運休や始発からの運転を見合わせます。状況次第では、さらに運休や遅延が発生する可能性があります。 以下に記載のない路線は、通常どおり運行するとのことです。 新幹線 【九州新幹線】（博