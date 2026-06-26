阪神タイガースでプレーし、脳腫瘍で28歳で亡くなった横田慎太郎さん。その功績をたたえた顕彰碑が完成し、地元の日置市できょう26日、除幕式が開かれました。 顕彰碑は、横田慎太郎さんの地元、日置市湯田地区にあるJR湯之元駅前に建てられました。 横田さんは鹿児島実業から阪神タイガースに入団し2023年に脳腫瘍で亡くなりました。病気で視力が落ちる中、引退試合で見せたプレーは「奇跡のバックホ