日本のHIP HOPグループLAMP EYEが、6月26日（金）に新曲「UpHillBattle」（Prod. DJ YAS）をリリース。MUSIC VIDEOも公開した。活動30周年となる本年を飾る本楽曲は、待望の新作アルバムからの先行シングルとなる。また、8月8日（土）にはクラブチッタ川崎にて、ライブイベント「熱帯雨林」を開催。LAMP EYE・キングギドラ・RHYMESTERが出演するアニバーサリーイヤーを飾るに相応しい豪華ラインナップとなっている。チケットは6月2