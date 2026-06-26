秋田朝日放送 秋田内陸縦貫鉄道の２０２５年度の赤字額は１億９８００万円余りとなり、赤字縮小の目標には届きませんでした。 秋田内陸線を運行する第３セクターの秋田内陸縦貫鉄道は、鉄道事業再構築計画の初年度である２０２５年度の決算を発表しました。 ２５年８月から９月にかけて発生した豪雨災害や、冬の豪雪による脱線事故の影響で長期間運休したことなどで観光需要の取り込みや団体の受け入れに影響が出