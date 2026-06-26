IAEA＝国際原子力機関のグロッシ事務局長は、イランの核関連施設の査察に向け、イラン側と技術レベルでの協議を始めたことを明らかにしました。IAEAのグロッシ事務局長は26日、日本記者クラブで記者会見し、イランの核関連施設の査察に向け、「イランとは既に技術レベルでの協議を始めた」と明らかにしました。初期の協議は先週末、スイス中部ビュルゲンシュトックで行われたということです。グロッシ氏は「できるだけ早く現地入り