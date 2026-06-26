ワールドカップ2026は、日本対スウェーデン戦です。森保ジャパンが3大会連続となる決勝トーナメント進出を決めました。引き分け以上で決勝トーナメント進出が決まる第3戦のスウェーデン戦に臨んだ日本代表。前半22分、左サイドをうまく崩し、伊藤洋輝選手（26）がクロスを上げます。前田大然選手（28）が頭で合わせましたが、わずかに枠をとらえきれません。そして前半終了間際には、ゴール前で細かいパス交換から中村敬斗選手（25