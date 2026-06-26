新潟三越跡地の再開発について当初の予定よりも規模が縮小されることがわかりました。「建設業界の人手不足でスーパーゼネコンが見つからなかった」ということです。新潟市古町地区の新潟三越は2020年に閉店し、現在再開発の計画が進められています。 当初は商業施設やオフィス、住居などが入る地上37階建ての複合ビルの建設を計画し2029年度の完成を見込んでいましたが、建設業界の人手不足により施工業者が見つ