バート ホムブルク・オープン 大会期間：2026年6月21日～2026年6月27日 開催地：ドイツ バート・ホンブルク コート：芝 結果：[エレン ペレス / デミ スゥース] 2 - 0 [オリビア ニコールズ / テレザ ミハリコバ] 試合の詳細データはこちら≫ バート ホムブルク・オープン第6日がドイツ バート・ホンブルクで行われ、女子ダブルス準決勝で、第3シー