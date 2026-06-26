横浜F・マリノスは26日、ジローナからスペイン人GKルベン・ブランコが完全移籍で加入することが内定したと発表した。なお、メディカルチェック完了後に正式契約を締結することが伝えられている。1995年生まれのブランコは、セルタの下部組織出身。2013年にトップチームデビューを飾ると、同クラブで公式戦142試合に出場した。2022年夏にフランスの名門マルセイユへレンタル移籍すると、翌夏に完全移籍へと移行。加入後2シーズ