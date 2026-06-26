6月26日引け後に、株主優待制度について発表した銘柄を取り上げた。 ■新設―――――――――――――― 大崎電気工業 [東証Ｐ]決算月【3月】6/26発表 毎年9月末時点で100株以上を保有する株主を対象に、デジタルギフト1000円相当（1000株以上保有で5000円相当）を贈呈する。 株探ニュース