K―1で3度優勝の元選手が長崎市役所を訪れました。 キックボクシングの九州大会が県内で初めて開催されるのに合わせ、関係者らが鈴木長崎市長を表敬訪問しました。 長崎市役所を訪れたのは現役時代にK-1で史上最多3度の優勝を果たした、小比類巻(こひるいまき) 貴之さんです。 8月にキックボクシングの九州大会が初めて県内で行われるのを前に、大会を主催する『GKL＝Global Kickboxing League』のチェアマ