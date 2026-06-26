伝説の7人組アイドルグループ「光GENJI」のデビュー曲『STAR LIGHT』のミュージックビデオが6月25日、ポニーキャニオン公式YouTubeでサプライズ公開された。「1987年当時のメンバーはジージャンにケミカルウォッシュジーンズというデニムオンデニム姿でローラースケートを披露。キレのあるバック転も見せ、まさに全盛期の輝きをそのまま切り取った映像です」（芸能記者）実はこの日は1987年の結成から39周年となる記念日。来年