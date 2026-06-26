熊本･益城町の用水路で、車が沈んでいるのが見つかりました。■益城町島田中村圭一記者「用水路の水面付近に黒っぽく見えるのが車の天井部分です。道路を見ると、タイヤの跡のような筋が残されています。」車が見つかったのは、益城町広崎付近の用水路です。午後2時半すぎ、近くに住む人から「車が浸かっている」と消防に通報がありました。 車は天井付近まで水に浸かった状態で、消防が中に人がいないことを確認しました。25