2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、各地で大雨となっています。27日にかけて、東海や関東甲信を中心に大雨が続くおそれがあり、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。JR静岡駅から中継です。詳しくは動画をご覧ください。