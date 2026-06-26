横浜スタジアム（資料写真）２６日に横浜スタジアムで予定されていた横浜ＤｅＮＡ─巨人１０回戦は降雨のため中止となった。今季の試合中止は４度目。チームは１週間で２度の雨天中止となった。６月は４勝１３敗と大きく負け越し、相川監督は「なかなか勝てていない現状で、もう一度調整し直す時間になる」と前向きに捉えた。先発予定だった石田裕はスライド登板せず、２７日は篠木が先発する。２週間ぶりにマウンドに「（ブ