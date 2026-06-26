大相撲の元横綱・貴乃花光司氏と元フジテレビアナウンサー・河野景子の次女で、女優の白河れい(24)が、23日発売の写真週刊誌「FLASH」最新号に登場した。 【写真】透明感あふれる素肌！両親のDNAが感じられる美しさ 白のレース衣装を着用し、透明感あふれる素肌と柔らかな表情を披露。誌面インタビューでは「家庭環境を考えると、なかなか(女優業に)踏み出せなかった」と、両親が有名人ならではの葛藤を語