≠ME 指原莉乃がプロデュースを手掛けるアイドルグループ≠ME（ノットイコールミー）が26日、新メンバー追加オーディションの開催を発表した。本年5月より初の全国アリーナーツアー、≠MEアリーナツアー2026「喝采パレード」を開催中、また今週 6月24日には 12th両A面シングル『愛くださいませ/ここでファーストキッス』をリリース、『愛くださいませ』はSNSで#くださいませチャレンジとして注目を集めている。6月2