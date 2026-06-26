Valveが開発したシューティングゲーム「Half-Life 2」が非公式にブラウザへ移植されました。HALF-LIFE 2 - OpenGLEShttps://hl2.slqnt.dev/ブラウザ移植版「web hl2」は上記のリンクからアクセスできます。通常のプレイのほか、「コンソール」機能も利用できるとのこと。このプロジェクトを披露したのは高校生開発者のslqnt氏。わずか3カ月で作成したそうです。https://t.co/NJ2wszUVwHhalf life 2 port released, playable at htt