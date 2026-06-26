歌手の小柳ルミ子さんが自身のブログで「FIFAワールドカップ2026」のグループFで2位につけ決勝トーナメントに進出を決めた日本代表チームにエールを送りました。 【写真を見る】【 小柳ルミ子 】日本代表決勝T進出に「今のブラジルなら勝機はあるよ」エールを送る【 サッカーW杯 】小柳さんは「日本代表決勝トーナメント進出おめでとう！」と祝福しつつも「なのに決勝トーナメント初戦がいきなりブラジルとは」と、泣笑い