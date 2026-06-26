金沢大は２６日、複数の学生や教員にハラスメント行為をしたとして、理工研究域の５０歳代男性教授を懲戒解雇したと発表した。処分決定は１９日付。発表によると、男性教授は２０２１〜２４年頃、学生にセクハラとアカデミック・ハラスメント（立場を利用した嫌がらせ）を行ったほか、教員には機器などの使用を制限するアカハラなどをしたという。研究室の実験で安全や健康の保護に必要な措置も怠ったとされる。教員や学生か