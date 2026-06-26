FIFAワールドカップ2026。日本代表は3戦目のスウェーデン戦に臨み1対1で引き分け、決勝トーナメントに進出しました。鹿児島市のアミュ広場では、パブリックビューイングが行われサポーターがエールを送りました。26日朝7時半。鹿児島市のアミュ広場には日本代表のユニフォームを着たサポーターの姿がみられました。（女性）「グループリーグ突破で