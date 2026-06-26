26日も雲に覆われた1日となりました。 27日からの週末は晴れ間が広がり、すこし暑く感じられそうです。 それでは、台風情報から見ていきます。 ▽ 台風情報 ▽27日(土)の天気 ▽27日(土)の気温 ▽27日(土)の洗濯情報 ▽27日(土)の紫外線情報 ▽27日(土)の熱中症情報 ▽27日(土)の海上 風と波 ▽週間天気