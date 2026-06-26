駅や商業施設でたびたび発生する、女性用トイレの行列問題。国は、誰もが快適にトレイを利用できる環境の実現へ、ガイドラインを策定しました。石川県内の取り組みを取材しました。街の声は…女性 Q列が長いと思うことは 「思います」「長い列に子供を待たせると『お漏らししそう』と言っていたりするので」「トイレでスマホ触っちゃう。TikTokを1、2個見ちゃう」男性「男子は個室の必要がないので、女子は必ず個室が必要。面積比