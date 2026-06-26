美しすぎる美容外科医としてSNSでも大バズりの紀田基邦先生が7月17日（金）に写真集を発売する。“医学書じゃなくて写真集ですか!?”と発売前にして話題になった『Love Yourself』について本人を直撃!【写真】かわいすぎる…キュートなメイク姿でドーナツを頬ばる紀田先生――渋谷・サクラステージに昨年開業した「THE BEAUTE CLINIC」の院長にして、SNSの総フォロワー30万人を超えるという紀田基邦先生。医者が写真集を出すという