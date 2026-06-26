ボートレース鳴門のＳＧ「第３６回グランドチャンピオン」は２６日、予選最終日となる４日目が行われた。井口佳典（４８＝三重）は得点率トップタイで迎えた４日目、４Ｒの１周１Ｍでまさかの転覆。後半１０Ｒは５コースから展開が向かず５着に沈み、準優進出を逃がした。レース後は「転覆で全部、壊れました。回転も落ちたし。転覆する前と差があります」と肩を落とした。事故前までは戦える足はあり、機力立て直しが急務。