メ～テレ（名古屋テレビ） 中日ドラゴンズの2軍本拠地の誘致に、名古屋市が名乗りをあげることが明らかになりました。 ドラゴンズ2軍本拠地「ナゴヤ球場」(名古屋市中川区)は、老朽化などを理由に移転することが決まっています。 東海地方の多くの自治体が誘致を検討する中、26日の名古屋市議会本会議で、広沢一郎市長は、名古屋市も名乗りをあげることを明らかにしました。 「本市としては、ぜひ公募に手をあ