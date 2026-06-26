メ～テレ（名古屋テレビ） 9月にリニューアルする名古屋駅の地下街「メイチカ」に出店する17店舗が公表されました。東海エリア初の店もあります。 名古屋駅の地下鉄出口から直結する地下街「メイチカ」は、9月4日にリニューアルオープンします。 17店舗が出店予定で、数多くの億万長者を生み出してきた宝くじの“聖地”「名駅前チャンスセンター」が、名鉄百貨店の隣から移転します。