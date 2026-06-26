メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアの特殊詐欺拠点をめぐり、愛知県警が暴力団の事務所を家宅捜索しました。 愛知県警などが26日に家宅捜索に入ったのは、埼玉県川口市にある暴力団組織・住吉会系2次団体の事務所です。 カンボジア・ポイペトの特殊詐欺拠点をめぐっては、オーナーとされる佐々木裕介容疑者(38)が16日に逮捕されています。 警察によりますと、佐々木容疑者はポイペト拠点にかけ子