大手タクシー会社の第一交通産業が、26日から北九州市で全国初の「軽自動車タクシー」を導入しました。国の規制緩和を受け運行を開始しましたが、背景にはタクシー業界が抱える深刻な課題がありました。 ■第一交通産業・山本沙織さん「軽自動車は小回りがきくので、今までのタクシーより対向車とすれ違いやすいと思います。」タクシー運転手歴5年の山本沙織さんが運転しているのは、軽自動車