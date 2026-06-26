福岡市の図書館で男女3人が刃物で刺されるなどし、ケガをした事件です。逮捕された61歳の男が26日、利用者2人に対する殺人未遂の罪などで起訴されました。殺人未遂の罪などで起訴されたのは、福岡市早良区の無職、吉井辰夫被告（61）です。起訴状などによりますと、吉井被告は、ことし2月、福岡市総合図書館で利用者の男女2人を包丁で刺し、殺害しようとした罪などに問われています。福岡地検は刑事責任能力の有無を調べるため、吉