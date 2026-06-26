高知県土佐清水市は、国と高知県から補助金を受けるために必要な事務作業を怠ったとして6月22日、男性職員を減給10パーセント・1か月の懲戒処分にしたと発表しました。懲戒処分を受けたのは土佐清水市・こども未来課 課長補佐の50代の男性職員です。土佐清水市によりますと、この課長補佐は2025年度に会計年度任用職員2人の人件費に充てられる教育支援体制整備事業費の補助金について県に提出が必要な事業計画書の提出を忘れ