2つの台風や活発な梅雨前線の影響で、交通機関にも影響が出ています。日本航空は26日、沖縄や鹿児島の空港を発着する70便を欠航し、およそ4500人に影響が出るとしています。全日空は、26日は那覇と各地を結ぶ便を中心に52便を欠航し、およそ1万600人に影響が出るとしていて、27日は羽田と八丈島を結ぶ6便を欠航します。一方、JR東日本はあす午前から28日午前にかけて、主に首都圏の路線で列車の遅れや運休などの可能性があるとして