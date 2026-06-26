26日、日本に近づくダブル台風が梅雨前線を刺激し、各地で警報級の大雨となっています。■「山が崩れてきて水が滝のように…」滋賀県大津市の住宅街では、裏山から流れ込んだ土砂が玄関の柱を倒し、道路には家屋の一部などが散乱しています。滋賀県では米原市と大津市で1時間降水量が6月の観測史上最大を記録。近隣住民「ががががとがれきが崩れたような音がして、何かと思って。山が崩れてきて、水がだーっと滝のように流れてた」