台風7号の強風域に入っている奄美大島から、26日午後5時現在の様子を鹿児島テレビ・中川雅温記者が中継でお伝えします。奄美大島の北東部に位置する奄美市笠利町では、約15分ほど前から雨が降り始めました。海側からも強い風が吹きつけていて、時間を追うごとに強まってきました。目の前に広がる海もうねりを伴いながら白い波がゴーッという音を立て、次々と押し寄せています。26日、奄美空港を発着する全ての航空機やフェリーは欠