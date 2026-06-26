ポーランドのグダンスクで、トゥスク首相（右）と面会するウクライナのスビリデンコ首相＝25日（ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナのスビリデンコ首相は25日、ウクライナ復興を協議する「ウクライナ復興会議」で、各国代表らが総額100億ユーロ（約1兆8400億円）を超える計160件の合意文書に署名したと発表した。ポーランド北部グダンスクで25日に始まった会議は26日、閉幕する。欧州連合（EU）は