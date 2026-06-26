ロッテは２６日、木村優人投手（２１）が２４日に佐賀県内の病院で右肘内側側副靭帯損傷に対するインターナルブレースを併用した整復術を行ったと発表した。３年目の今季は開幕ローテーション入りし３試合に先発。０勝１敗、防御率５・６３の成績。４月１６日の日本ハム戦で４回３失点で降板し、翌１７日に出場選手登録を抹消されていた。