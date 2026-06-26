政府は26日、中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、高市総理はエネルギーの需要と供給の構造を強化する新たな計画を8月末までに策定するよう赤沢経済産業大臣に指示しました。高市総理は26日、中東情勢に関する関係閣僚会議を開き、石油製品の供給状況などについて現状を説明しました。▼ナフサ由来の化学製品を含む石油製品については、引き続き「年度を越えて」供給することができるとしたほか、▼目詰まりや偏りの解消に協力す