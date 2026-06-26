線路脇に止まった車。車体は大きくひしゃげて、後部座席がつぶれています。25日、高知・日高村の踏切の中で乗用車と特急列車が衝突しました。踏切に進入しようとした車が、手前のカーブでスリップ。前の車輪が脱輪し、動けなくなったといいます。運転していた女性は、すぐさま後ろの座席にいた1歳の子どもを抱きかかえ、踏切の外へ。列車を止めるための非常ボタンを探しました。ところが、この踏切には非常ボタンが設置されていな