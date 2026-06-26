海運会社などで作る日本船主協会の長澤会長は、現在のホルムズ海峡の状況について、「完全に安全という状況には至ってない」との認識を示しました。日本船主協会長澤仁志会長「エネルギー資源等の海上輸送の再開に向けた道筋は未だ不透明な状況。完全に安全という状況には全く至ってない」日本船主協会の長澤会長はきょうの会合で、アメリカとイランの戦闘終結の覚書について「事態収束に向けた大きな前進」と評価する一方、ホル