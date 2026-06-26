いよいよ、あす（27日）夢の舞台が開幕です。4年ぶりに地元に帰ってきた木下大サーカスのリハーサルが、岡山市北区で行われました。 【写真を見る】「子どもたちの夢や希望を叶えられるような公演に」 木下大サーカス4年ぶりのふるさと岡山公演あす(27日)開幕 パフォーマーが繰り広げる華麗な演技。あすにせまった開幕を前に行われたリハーサルです。地元・岡山での公演は4年ぶり。木下社長