世界中で人気の“モンチッチ”をモチーフにしたカプセルトイ「モンチッチ マーカーアクセサリー」が、6月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】モンチッチちゃんやチムたんも！ラインナップ一覧■シリコンリング＆カニカン付き今回アイピーフォーより発売される「モンチッチ マーカーアクセサリー」は、キュートなモンチッチがマーカーアクセサリーになったカプセルトイ。ラインナップには、“