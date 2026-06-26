介護が必要だった90代の母親を放置し、死亡させたとして60代の息子が保護責任者遺棄致死の罪で起訴されました。保護責任者遺棄致死の罪で起訴されたのは、住所不定・無職の前畑正行被告（64）です。起訴状などによりますと、前畑被告は、今年4月24日ごろから先月5日ごろまでの間、同居していた母親のツギヱさん（当時92）が介護が必要だったにも関わらず、いちき串木野市の自宅に放置し死亡させたとされています。ツギヱさん